Bolsa de Iniciação Científica começará a ser paga em dezembro

A partir de dezembro, cerca de três mil estudantes vão começar a receber a Bolsa de Iniciação Científica, um dos benefícios complementares do Programa Auxílio Brasil.

A família do estudante contemplado com a bolsa receberá uma parcela inicial de R$ 1.000 e mais 12 parcelas mensais de R$100.

A bolsa é destinada a estudantes a que integrem famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacam em competições acadêmicas e científicas, de abrangência nacional, vinculadas a temas da educação básica.

Os pagamentos serão para 15 competições credenciadas. São elas:

– IX Olimpíada Brasileira de Neurociências

– IV Olimpíada Brasileira de Cartografia: Ciência e Arte

– Olimpíada Brasileira de Robótica 2021

– 5ª Olimpíada Nacional de Aplicativos

– Olimpíada Brasileira de Soluções Sustentáveis para Água e Energia

– 3ª Olimpíada Científica Nacional sobre Oceanos e Ambientes Polares and 3rd Hackathon for new technologies for Marine and Polar research

– Olimpíada Brasileira de Matemática

– IPhCO – Olimpíada Internacional de Física e Cultura (fase nacional)

– 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

– 10ª Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas

– 11ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária

– Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais

– Olimpíada Brasileira de Informática 2021

– Programa Nacional Olimpíadas de Química

– XVII Olimpíada Brasileira de Biologia

*Com informações do Ministério da Cidadania