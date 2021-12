Corpo de homem é encontrado no ribeirão Arrudas, em Sabará

O Corpo de Bombeiros atua, desde o fim da tarde desta terça-feira (30), para remover do ribeirão Arrudas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o corpo de homem. A vítima, que ainda não foi identificada, está em um local de difícil acesso.

A corporação foi acionada na rua Mariana, no bairro Vila Eugênio Rossi, por volta das 16h. As informações iniciais dão conta que o corpo está distante do leito, a cerca de 5 metros, sendo que uma equipe da Polícia Militar (PM) aguardava os bombeiros no local.

A perícia da Polícia Civil (PC) também acompanha os trabalhos e fará os levantamentos iniciais do caso. Ainda não se sabe se a vítima tinha ferimentos.

