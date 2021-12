Festa do Galo está indefinida, mas PBH garante que vai reforçar segurança

Não se sabe ainda se a comemoração dos atleticanos vai se concentrar na Praça Sete, na Savassi ou na Esplanada do Mineirão, conforme sugestão do prefeito Alexandre Kalil. Mas Belo Horizonte já se prepara para uma grande noite de festa pelo segundo título do Campeonato Brasileiro do Atlético nesta quinta-feira (2), quando o clube enfrenta o Bahia, em Salvador. E, por isso, a prefeitura e diversos órgãos de segurança pública se preparam para garantir que a comemoração ocorra sem casos de violência.

De acordo com a administração municipal, a Guarda Municipal somará esforços com a Polícia Militar, agindo no combate à desordem urbana e na segurança comunitária preventiva. “Os guardas municipais estarão empenhados também em agir em parceria com a BHTRANS na garantia da fluidez das vias públicas e no respeito às leis de trânsito. Os agentes da Guarda Municipal manterão a atenção voltada ainda para o combate aos danos ao patrimônio público”, segundo a PBH. A segurança ostensiva fica a cargo dos policiais militares.

A prefeitura afirmou ainda que o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) conta com 2.653 câmeras espalhadas pela cidade, que possibilitam a identificação e prisão em flagrante de autores de delitos.

O título já pode sair nesta terça-feira (30), caso o Flamengo não consiga vencer o Ceará, mas a festa dentro do Mineirão só acontece no domingo (4), quando o Atlético joga em casa contra o Red Bull Bragantino. O trabalho de segurança pública, na ocasião, deve também focar no combate ao assédio sexual, especialmente às torcedoras.

“Como parceira da campanha ‘Todos unidos contra a importunação sexual’, que reúne representantes dos clubes Atlético, Cruzeiro e América, das polícias Civil e Militar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Governo do Estado e do Instituto Galo, a Guarda Municipal fará também abordagens educativas, na parte externa do estádio, tratando do assunto”, informou a PBH.

Indefinição sobre comemoração

Até o momento, o Atlético não informou como será a comemoração do título aguardado por cinco décadas. O protocolo municipal para eventos “deve ser exigida a entrega do resultado negativo para a covid-19 em teste do tipo RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno realizados até setenta e duas horas antes do evento ou a apresentação de comprovante de vacinação da segunda dose ou de dose única da vacina contra a covid-19”.

O Galo chegou a solicitar à prefeitura a realização da festa na Savassi, segundo o prefeito Alexandre Kalil, que preferiu recomendar a Esplanada do Mineirão.

O Corpo de Bombeiros já confirmou que o desfile em carro aberto com os jogadores deve acontecer na própria quinta-feira, depois que os atletas desembarcarem em Belo Horizonte. O itinerário, porém, ainda não foi divulgado.

De acordo com a PBH, a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 não foram consultados pelo Clube Atlético Mineiro até esta terça-feira.

O vice-presidente da Federação Médica Brasileira, Fernando Luiz Mendonça, faz questão de reforçar que ainda estamos em uma pandemia e os torcedores não podem se esquecer dos cuidados para evitar a transmissão do coronavírus.

“Queremos, tenho certeza, ver Atlético, Cruzeiro e América serem campeões muitas vezes. Mas para isso precisamos acreditar que a saúde de cada um precisa ser resguardada. Não é hora de relaxar e baixar a guarda para um vírus com nova mutação. É preciso muito cuidado com essas comemorações”, alerta.

Fonte: O Tempo