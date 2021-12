Galo: presidente vai assistir possível jogo do título do sofá por superstição

O tão esperado bicampeonato do Atlético pode sair nesta terça-feira (30), após o apito final do jogo entre Flamengo e Ceará. A bola rola às 20h, no Maracanã e um tropeço carioca garante a taça ao Galo. O presidente do clube, Sérgio Coelho, disse que vai acompanhar a partida de casa, por ser supersticioso.

“Eu sou um pouquinho supersticioso. Vou ver do mesmo jeitinho que eu sempre assisti os jogos do Atlético em casa. Sozinho, dentro do meu quarto, no máximo com a companhia da minha mulher comigo, tomando água e vendo jogo”, contou o presidente.

Caso o título seja confirmado, Sérgio Coelho ainda afirmou que não terá muita festa. Rindo, o presidente afirmou que deve receber alguns telefonemas de parabenização, mas que vai dar um jeito de dormir cedo, porque precisa trabalhar no dia seguinte.

“Se o título vier mesmo, eu devo receber alguns telefonemas, queeducadamente atenderei e vou dormir. Amanhã tenho muitas coisas para fazer e começo às cinco da manhã”, disse o presidente do Atlético, Sérgio Coelho.

Fonte: O Tempo