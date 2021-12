Homem toma banho no lugar da filha que iria para hospital e agride mulher, em MG

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de agredir a mulher de 28 anos com um rodo após uma discussão por causa do banho da filha do casal. O caso ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal discutiu sobre dar remédio para a filha deles que estava com febre. Depois, a mulher pediu que o homem desse banho na criança para levar a menina ao hospital.

O suspeito entrou no banheiro e disse que, após suas necessidades fisiológicas, ele resolveu tomar um banho. A mulher se revoltou por ele ter tomado banho ao invés de dar banho na filha para levá-la ao médico.

Os dois começaram uma discussão. A vítima contou que o suspeito pegou um rodo para bater nela e que depois a enforcou. Na versão do suspeito foi a mulher quem pegou o rodo para bater nele.

O homem nega ter enforcado a companheira e disse que foi ela quem foi para cima dele com o rodo. Ele deixou o local após a briga, mas ao saber que a mulher tinha chamado os militares, ele retornou e aguardou os policiais do lado de fora da casa. Os dois foram levados ao hospital. A mulher tinha escoriações de cerca de três dias e o homem tinha escoriações nas mãos.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil junto da ocorrência. As duas filhas do casal ficaram com familiares.

Fonte: O Tempo