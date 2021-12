Ituiutaba: 54ºBPM comemora 11 anos de instalação

Ituiutaba, Minas Gerais. O 54º BPM, “O Guardião do Pontal”, comemora 11 anos de instalação em Ituiutaba, com muito trabalho e dedicação ao povo do Noroeste do Triângulo Mineiro.

Na manhã do dia 29/11, na sede do Batalhão, foi realizada solenidade militar em comemoração ao 11º aniversário da instalação do 54º BPM em Ituiutaba.

Estiveram presentes o Comandante da 9ª Região da Polícia Militar, Cel Fernando, o Comandante do 54º BPM, Ten Cel Waldir e dentre outros Comandantes de Batalhões de Uberlândia e Araguari, além dos Ex Comandantes do Batalhão Cel Oliveiros Calixto e Ten Cel Alisson.

Durante a solenidade os primeiros militares que atuaram na Patrulha Rural receberam homenagens relativas aos 20 anos do portfólio.

Na oportunidade, os militares que trabalharam na nova sede do 54º BPM também foram agraciados pelos trabalhos prestados.

O 54º BPM está sediado em Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro, localizado a 712 km da capital mineira. Subordinado à 9ª Região da Polícia Militar, o 54º BPM é a Unidade responsável pelo policiamento ostensivo em dez cidades e cinco distritos da área noroeste do Triângulo Mineiro.

O 54º BPM completa 11 anos de sua instalação com orgulho de estar a cada ano se empenhando mais para trazer segurança ao povo mineiro.