Ituiutaba: gatos abandonados causam comoção nas redes sociais

Ituiutaba, Minas Gerais. Imagens que mostram alguns gatos desnutridos e abandonados nas ruas do bairro Independência de Ituiutaba, que circularam nas redes sociais nesta segunda-feira (29), causaram comoção na cidade. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a pedido do Ministério Público, foram registradas denúncias sobre o estado do animal em fevereiro de 2019.

Há registros de gatinhos que teriam sido comidos pelos demais, devido à fome. Um grupo de moradores da cidade se uniu nos últimos dias para levar ração e leite até o local.