Jogadores do Galo devem desfilar em carro dos Bombeiros na quinta-feira

Os jogadores do Atlético devem desfilar pelas ruas de Belo Horizonte em um carro aberto do Corpo de Bombeiros na noite de quinta-feira (25), caso venha a confirmação do título no Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada à reportagem de O TEMPO pela corporação nesta terça-feira (23), mas ainda não tem detalhes sobre horário e itinerário do passeio.

Na quinta-feira, o Atlético joga contra o Bahia às 18h e a previsão é que a partida se encerre por volta das 20h. O tempo estimado de voo entre Salvador e Belo Horizonte é de aproximadamente uma hora e 40 minutos. Ou seja, é possível que os jogadores desembarquem ainda no fim da noite de quinta para abrir uma comemoração que pode se estender madrugada adentro.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Atlético para saber quais são os planos para as comemorações, mas o clube ainda não divulgou como será. O prefeito Alexandre Kalil sugeriu que a comemoração aconteça na Esplanada do Mineirão.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, “guardas municipais estarão empenhados também em agir em parceria com a BHTRANS na garantia da fluidez das vias públicas e no respeito às leis de trânsito. Os agentes da Guarda Municipal manterão a atenção voltada ainda para o combate aos danos ao patrimônio público”.

