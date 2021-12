Lençóis Maranhenses: confira o início de nossa viagem à Rota das Emoções

De volta à Rota das Emoções cinco anos depois da primeira viagem, muita coisa mudou. Percebo que o roteiro está evoluindo e diversificando as atrações. E que os parceiros — hotéis, agências de receptivos, restaurantes etc — assumiram responsabilidade pela rota como entusiasmo e profissionalismo.”Nossa proposta hoje é unir os empresários da Rota das Emoções para que sejam protogonistas de seu próprio trabalho na rota, que trabalhem de forma mútua e unificada” , afirma Marcos Ryal, da Chaval Tour.

Criada em 2005 pelo Sebrae, em conjunto com o Ministério do Turismo, a Rota das Emoções é um percurso de 520 km entre os municípios de Barreirinhas e Jericoacoara, atravessando três Estados (Maranhão, Piauí e Ceará) e 15 cidades, em veículos 4×4 e margeando em grande parte o litoral. Viajar pela rota é aventurar-se por paisagens inusitadas, percorrendo praias, navegando por rios e atravessando dunas, trilhas em meio ao mangue e estradas de asfalto, hospedando-se em vilas rústicas e experimentando a culinária local.

Dinâmica no formato e diversificada nos atrativos, a rota mantém uma essência off-road e pode ser customizada de acordo com o interesse do viajante (praia, aventura, cultura, ecoturismo etc), que contrata a agência de receptivo para fazer os passeios, os hotéis ou pousadas de acordo com seu gosto e bolso, os restaurantes das especialidades que mais gosta e as atrações que interessa em visitar, montando a viagem de acordo com sua preferência e orçamento.

Barreirinhas

Desta vez, escolhemos fazer o roteiro inverso: começamos por Barreirinhas, no Maranhão, e encerramos em Jericoacoara, no Ceará. Ao descer no aeroporto de São Luís, o receptivo JM Transporte (@joaomarcosjmtransporte) já está à espera para nos levar até Barreirinhas, principal porta de entrada para os Lençóis Maranhenses.

São cerca de quatro horas de viagem pela BR—135, portanto, você gasta boa parte do dia no deslocamento. Barreirinhas mudou muito: há um excesso de motocicletas nas ruas e casas de “jussara” (como é chamado o açaí por essas bandas) e quebra-molas. Já tem até, pasmem, engarrafamento.

Nossa hospedagem é na Pousada Encantes do Nordeste, do casal Maria Luiza da Silva, 44, e Edvaldo Ugarte, 64, donos também da Pousada Jurará, em Atins, e do restaurante Bambaê. O charme da pousada, localizada no bairro Boa Vista, está no ótino atendimento, nos detalhes da decoração com toques orientais, na belíssima área ajardinada e na atmosfera de aconchego.

Quem prefere estar próximo ao burburinho do centrinho,sempre muito movimentado, a Pousada Buriti oferece chalés descontraídos com varanda e rede em torno da piscina, além de uma gastronomia a preços convidativos. Experimente o filhe de peixe ao molho de camarão a R$ 69 a porção individual. O restaurante é aberto a não hóspedes e os preços variam de R$ 48 (frango na cgapa) a R$ 140 (capote à moda da casa), tudo servido com a hospitalidade maranhense.

Serviço:

JM Transporte: Transfer de São Luís para Barreirinhas a R$ 600 para até três pessoas de de R$ 1.100 para até 15 pessoas em van. Oferece ainda city tour para conhecer o centro histórico e a orla a R$ 300 para até quatro pessoas. Instagram / @jmtransporte

Pousada Buriti: Diárias a partir de R$ 346,50 (chalé duplo) e a partir de R$ 427,35 (chalé triplo). Experimente o filé ao molho de camarão ao preço de R$ 69 (individual). As porções variam de R$ 48 (frango na chapa0 a R$ 140 (capote à moda da casa).

Encantes do Nordeste: Diárias a partir de R$ 440 (para duas pessoas).

Turismo rural

Para começar a jornada, nada como seguir o conselho de um guia experiente como Jota Junior, ou Juninho, do receptivo Rotativa Eco (@rotativa_eco), que, para “quebrar” a overdose de passeios a dunas e lagoas da região, hoje o principal chamarizl para atrair os turistas, imprimiu aos Lençóis uma pegada de ecoturismo e turismo cultural. Na comunidade Tamboril, onde moram dez famílias, artesãs ensinam como produzir chapéus e bolsas com fibras de buriti e explicam o processo artesanal de produção farinha de mandioca.

Geralmente oferecido no último dia antes do visitante se despedir dos Lençóis – naquele período entre o check-out na pousada e a espera pelo transfer –,o tour Eco Boia é uma oportunidade de vivenciar a vida em uma comunidade rural, experimentar doces feitos com o caju e biscoitos, e aprender sobre os frutos locais, como janaúba, pequi, murici, bacuri (o suco da fruta é delicioso) e cupuaçu, finalizando com uma relaxante descida de boia pelas correntezas do Tamboril, um dos afluentes do rio Preguiças.

Quem nos recebe em Tamboril é a cozinheira Deusilene Ferreira Silva, a “Deusa”. Para o almoço, ela nos indica uma galinha caipira, que garante ser um prato local por conta do preparo. Mais tarde, no restaurante do Porto Preguiças Resort, que oferece uma variedade de comidas internacionais e regionais, você poderá degustar um típico prato maranhense,o filé de peixe grelhado com arroz de cuxá, preparado com camarão seco e vinagreira, uma planta medicinal onde e folhas podem ser utilizados em diversas receitas.

“Quero fazer os passeios de Lençóis com essa cara de ecoturismo, para que o turista tenha uma experiência direta com o nativo, a cozinheira”, afirma o guia Juninho. Um dos passeios mais procurados no receptivo Rotativa Eco é o trekking nos Lençóis, que consiste em atravessar os Lençóis em três dias de caminhada, comendo e se hospedando na casa de locais – muitas famílias já estavam estabelecidas dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses quando foi a unidade foi criada, em 1981.

Serviço:

Rotativa Eco: Oferece a Travessia dos Lençóis, a R$ 300 a diária até 7 pessoas e R$ 100 por pernoite com café da manhã incluso e R$ 50 por cada almoço e jantar. Ecoboia a R$ 100 por pessoa. Deixe para almoçar no restaurante da comunidade Tamboril.

Porto Preguiças Resort: Está aberto para almoço e jantar para os turistas, mesmo não hospedados no resort. Diárias a partir de R$ 442 o apartamento duplo. Petiscos entre R$ 18 e R$ 56, carne de sol a $ 105 e moqueca de camarão a R$ 125, ambos para duas pessoas.

Lagoa Bonita

Hoje, para conhecer os Lençóis, há dois circuitos: o da Lagoa Azul e o da Lagoa Bonita. Por conta de tempo e proximidade, escolhemos o Circuito da Lagoa Bonita, o mais popular entre os turistas, a uma distância de 18 km do centro de Barreirinhas, feito em jardineiras que comportam até 12 pessoas. O percurso, que começa após a travessia de balsa do rio Preguiças, é acidentado, dura cerca de uma hora e corta uma área de restinga. O veículo sacoleja muito, mas vale o esforço pelo espetáculo que a natureza proporciona.

Para acessar as dunas é preciso subir uma escadaria de 70 metros. Os Lençóis são nosso deserto de água doce: dunas de areias branquinhas entremeadas por lagos em tons esverdeados que proporcionam banhos refrescantes. Nesta época do ano, são poucas as lagoas, mas o espetáculo não é menos belo. Ou seja, em qualquer época do ano, você vai ter sempre uma lagoa para contemplar e tomar um banho refrescante, A alta temporada nos Lençóis vai de junho a setembro, mas é na baixa estação que os preços são mais convidativos e os atrativos, menos lotados de turistas. O happy end é com pôr do sol refletindo na água e colorindo as dunas de tons avermelhados.

Serviço:

Passeio à Lagoa Bonita: R$ 100 reais por pessoa. em jardineira com capacidade até 11 pessoas.

Depois de contemplar esse mosaico construído pela natureza é hora de subir o rio Preguiças de voadeira, lanchas baixas e rápidas, que serpenteiam 46 km até Caburé, no encontro do rio com o mar. No caminho, nosso experiente condutor, Wagner Lima, 46, da Copernáutica, desvia para um túnel de igarapés para mostrar as espécies nativas da região. Até o destino final, teremos uma parada em Vassouras, para subir em uma duna e interagir com simpáticos macaquinhos que “roubam” alimentos dos turistas, e Mandacaru, o mais antigo vilarejo ribeirinho, para subir os 160 degraus do farol, onde se descortina uma vista de 360º da região.

Em Caburé, o destino final no Preguiças, barracas oferecem drinques e petiscos, como o camarão grelhado. Como a refeição demora cerca 45 minutos, tome banhos de rio e de mar e explore o destino em quadriciclo, passeando ao longo da península até as torres de energia eólica. O último vilarejo do Preguiças é uma espécie de introdução à Atins, que carrega nas ruas de areias e nas casas rústicas um charme particular. Os quadriciclos, transporte mais comum na região, se multiplicam pelas ruas dos vilarejos, e os restaurantes com excelência na gastronomia vão surpreender muitos paladares,

Serviço:

Copernáutica: Contrate passeios de barco pelo rio Preguiças a partir de R$ 600 a diária para quatro pessoas. Contato por WhatsApp: (98) 99233-0708, com Alan.

Atins

Em Atins, duas dicas preciosas: no Restaurante Mangue (@mangueatins), a pedida é degustar um filé de peixe levemente picante ao molho de bacuri e castanhas de caju, acompanhado de arroz e salada. No Atins Charme Chalé, prepare-se para comer de joelhos: escolhemos o ceviche de peixe como entrada, um filé de robalo ao molho de moqueca com arroz de coco como prato principal e sorvete de bacuri com goiabada quente e parmesão de sobremesa.

É de impressionar como um vilarejo como Atins, perdido em uma das extremidades dos Lençóis Maranhenses, consegue imprimir excelência em gastronomia e hospedagem. Tanto o Mangue Seco como Atins Charme Chalé, esse úktimo aberto a não hóspedes, esemrarm por oferecer um atendimento diferenciado e buscar colocar Atins no mapa da gastronomia com um cuidado na preparação e no visual dos pratos, sem deixar nada a dever aos melhores restaurante do Sudeste.

No vilarejo, nossa hospedagem é na Vila Jurara, onde prevalece a proposta pe´de areia e de imersão no cenário, desligando-se de TV e internet. A pousada oferece dez quartos simples, porém com conforto sob medida. A última “viagem” aos Lençóis é pela Atins Beach Adventure (@atinsbeachadventure_) para conhecer as lagoas no entorno de Atins, entre elas a mais bonita de todas, a Tropical, com suas dunas altas e curvas sinuosas, quase femininas, formada por um conjunto de outras que variam do azul ao verde, do jade ao esmeralda, terminando, invariavelmente, no pôr do sol.

Serviço:

Atins Beach Adventure: R$ 100.por pessoa (compartilhado) e R$ 600 até seis passageiros.

Vila Jurara: Diárias a partir de R$ 550 para duas pessoas.

Mangue Restaurante: Uma dica é a Delícia do Mangue, uma cama de banana, robalo com moqueca de camarão e queijo maçaricado à mesa, acompanhado de arroz e salada verde a R$ 90 para duas pessoas.

Charmes Chalé: A lagosta charme acompanhada de vatapá e arroz de cuxá custa R$ 140 o prato individual.

Com a pandemia, é importante também contratar um seguro para viagens no Brasil

Como estamos ainda em uma pandemia, você não deve abrir mão de um seguro-viagem mesmo nos destinos nacionais. Fundada em 2001, a Vital Card já assegurou mais de 7 milhões de viajantes e cobre viagens em todas as formas de transporte. Os planos podem ser completos ou simplificados. Você só precisa escolher o limite da cobertura de despesas médico-hospitalares.

O Vital Card já dispõe de um seguro-viagem com cobertura para Covid, uma segurança a mais neste momento. Os planos para viagens nacionais incluem coberturas de até R$160 mil. Para os Estados Unidos e Europa, o seguro adicional contra a Covid é de US$ 20 mil ou euros. Antes de sua viagem, consulte os planos da Vital Card: 0800 0600 5058 ou [email protected] E lembre-se: nos Estados Unidos e Europa, princiaplmente, os custos hospitalares são muitos, mas muito caros.

