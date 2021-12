Moradores do bairro Ribeiro de Abreu protestam contra mudança de centro de saúde

Moradores do bairro Ribeiro de Abreu, na região Norte de Belo Horizonte , fizeram um protesto pacífico nesta terça-feira (30) e deram um abraço simbólico no Centro de Saúde MG-20, que mudou de endereço e ficou “mais longe”, na avaliação da população local.

Segundo a líder comunitária Viviane Pedrosa, 50, o ato não é contra a nova infraestrutura, mas sim contra a desativação do antigo endereço, que poderia ter sido aproveitado como um anexo. “Era só ter ampliado e reformado”, destaca ao afirmar que na série de reuniões com o executivo municipal, os moradores eram contra a desativação do antigo endereço.

De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, o atendimento à população na nova sede do centro de saúde está previsto para começar nesta quarta-feira, 1º de dezembro. O novo endereço é rua Padre Argemiro Moreira, número 11.900, bairro Maria Teresa.

“Concordamos com a obra, ela ficou perfeita. Ainda assim, nós não nos sentimos contemplados”. Segundo Pedrosa, que mora no bairro desde 1976, ao ficar em um ponto estratégico e central do bairro, o acesso ao centro de saúde, que tem mais de 20 anos, era mais fácil para às sete comunidades do entorno.