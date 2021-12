Mostra de viaturas históricas abre programação da PMMG na Praça da Liberdade

A Policia Militar promete uma série de ações no Circuito da Liberdade no mês de dezembro para atrair adultos, crianças e turistas.

No próximo sábado, dia 5, vai ocorrer, pela manhã, a troca de guarda no Palácio da Liberdade. Na terça-feira, do dia 7, as viaturas farão o policiamento e ronda na Praça da Liberdade. A Corporação vai soltar a programação nos próximos dias com apresentação da banda, vesperata e cantatas da polícia

“As viaturas, que fizeram parte da PM e marcaram época na sociedade mineira, são grandes atrativos históricos e culturais”, conta a porta-voz da sala de imprensa da PMMG capitã Layla Brunella.

“A história de Minas e a história da Polícia Militar se confundem, elas se misturam. Então, esse momento é um rememorar pra sociedade, é um momento que ultrapassa a história da instituição pra virar história de Minas, pra virar cultura de Minas. E nós queremos que o povo mineiro se sinta em casa quando visitar o Circuito Liberdade, quando se deparar com parte da história de Minas, por meio das nossas viaturas históricas”, conclui. HISTÓRIA DOS VEÍCULOS JEEP WILLYS O Jeep Willys da General Motors ano 1968, primeiro veículo utilizado pela PMMG. O modelo é uma versão pick-up da Rural Willys, sendo denominado Pick-up Willys, Jeep Willys e mais tarde F85, para uso do exército brasileiro. Caracterizado por sua robustez e versatilidade, era capaz de percorrer terrenos irregulares e corredeiras d’água com bastante agilidade, e foi amplamente utilizado em operações militares. Também foi muito utilizado em rondas urbanas, apesar de sua vocação off road VERANEIO A Veraneio da década de 70, hoje muito admirada nos desfiles e solenidades da PMMG, fez parte de um grande avanço nas ações e operações de policiamento. Sua história na Corporação se inicia em 1981, com a criação do Radiopatrulhamneto ROTAM, vinculado ao Batalhão de Policiamento de Choque. Era um utilitário grande, potente e ágil. A condução era facilitada pela ampla área envidraçada, pedais suspensos e câmbio de três marchas sincronizadas. Contava com o tradicional motor Chevrolet Brasil de seis cilindros, 4,3 litros e 142cv, fazendo de 0 a 100 km/h em 18,3seg (excelente para a época), e alcançava a velocidade máxima de 140 km/h. O modelo deixou de ser produzido em 1989, sendo substituído por utilitários mais modernos. FUSCA O icônico VW Fusca, é sem sombra de dúvidas um dos carros mais amados pelos brasileiros e foi utilizado por muitos anos pela PMMG no policiamento básico das mais diversas localidades de Minas Gerais. Ele faz parte do acervo histórico institucional e foi, segundo a PMMG, provavelmente a última viatura VW Fusca lotada em uma unidade operacional. Outras informações sobre a história das viaturas da PMMG estão no blog Momento Cultura da própria corporação.