Nando Reis aceitou cantar na Arena MRV para homenagear Cássia Eller

A Arena MRV será inaugurada em 2023 com cinco grandes eventos na casa do Atlético. No dia 19 de maio, uma das atrações será o cantor Nando Reis, que esteve presente no evento de lançamento das festividades, na manhã desta terça-feira (30), e falou sobre representar a sua grande amiga, a cantora atleticana Cássia Eller, que morreu em 2001, aos 39 anos.

A grande relação de amizade entre Cássia e Nando é histórica e o cantor foi convidado para fazer parte dos eventos de inauguração da Arena MRV como forma de homenagear a amiga atleticana. Embora seja torcedor do São Paulo, o cantor disse que ficou surpreso com o convite, mas afirmou que tem uma história de carinho com Minas Gerais, até pelo bom relacionamento com Cássia.

“Tem uma pessoa dentro da minha relação, que é o motivo maior da minha presença aqui, que é Cássia Eller. Eu tive uma longa parceria profissional e uma história de amizade. Cássia era uma atleticana ferrenha. Apaixonada por futebol, clube de coração era o Atlético. Já teve homenagens, tem fotos dela com a camisa do Atlético. Entre a passagem de som e os shows, ela ficava batendo bola. Essa honra de estar aqui, nesse lugar lindo, é impressionante”, disse o cantor.

O show de Nando Reis será no dia 19 de março de 2023 e terá também um amistoso internacional, além de uma outra apresentação durante o intervalo da partida. Durante o evento de lançamento, Nando se emocionou ao falar de Cássia e disse que ela está feliz com a atuação do Galo na temporada.

“A possibilidade de fazer um show de inauguração e de uma certa maneira, homenagear o clube através da minha homenagem à minha querida amiga Cássia Eller, que estaria radiante se pudesse estar presente, mas está. Está lá em cima assistindo, vibrando. A campanha do Atlético esse ano é invejável”, contou Nando Reis.

Fonte: O Tempo