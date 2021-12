São Paulo tem dois casos identificados da variante ômicron, afirma Anvisa

Análises preliminares indicaram que dois brasileiros foram infectados pela variante ômicron, que foi classificada como de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de acordo com comunicado divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As amostras foram enviadas para análise laboratorial confirmatória no Instituto Adolfo Lutz, que irá verificar se o RNA do vírus realmente têm as mutações da nova cepa. Os resultados preliminares foram realizados pelo laboratório Albert Einstein.

O primeiro caso se refere a um passageiro vindo da África do Sul e que desembarcou em Guarulhos na terça-feira passada, dia 23, portando resultado de RT-PCR negativo. Ao se preparar para a volta para o país africano, ele procurou o laboratório localizado no aeroporto de Guarulhos, dois dias depois, e testou positivo. O segundo caso se refere à esposa dele, que também testou positivo para Covid.

Segundo a Anvisa, diante dos resultados positivos, o laboratório Albert Einstein adotou a iniciativa de realizar o sequenciamento genético das amostras. A confirmação de que as amostras foram identificadas preliminarmente como da variante ômicron foi feita nesta terça-feira (30) pelo laboratório.

A Anvisa também oficiou o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde estadual e municipal de São Paulo sobre o evento em saúde identificado na data de hoje para adoção das medidas de saúde pública pertinentes.

Em Belo Horizonte, há um caso suspeito de ômicron sendo analisado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) e o resultado deve ser divulgado até sexta-feira (3).. A mulher está internada no Hospital Eduardo de Menezes.

Fonte: O Tempo