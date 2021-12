Sem doses, BH ainda não sabe quando vai aplicar reforço em vacinados com Janssen

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Belo Horizonte informou, na noite desta terça-feira (30), que ainda aguarda o envio de doses da vacina da Janssen, pelo Ministério da Saúde (MS), para a aplicação do reforço dos mais de 60 mil moradores que já receberam a primeira dose do imunizante.

Diferentemente das prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro, que decidiram aplicar o reforço com a vacina da Pfizer, contrariando a orientação do ministério, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu seguir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

“A Secretaria Municipal de Saúde reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo”, complementa o município.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da PBH, a capital vacinou com o imunizante da Janssen, que, até então, era de dose única, um total de 60.882 pessoas, entre elas, a população de rua de BH.

Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou as regras para os imunizados com a vacina da Janssen receberem a dose de reforço em Minas Gerais. Inicialmente, eles deverão receber uma nova dose do mesmo imunizante, em um intervalo de 2 a 6 meses da data da primeira aplicação, conforme a orientação do MS.

No caso de mulheres vacinadas com a Janssen na primeira dose, mas que engravidaram e deram à luz após a imunização, devem ser vacinadas com uma dose da Pfizer.

População de rua

Em junho deste ano, a PBH decidiu utilizar o primeiro lote com cerca de 23 mil doses da vacina da Janssen para imunizar a população de rua, escolha estratégica por se tratar de dose única.

Questionada sobre a mudança, a SMS afirmou que, para alcançar essa população na aplicação do reforço, serão realizadas abordagens pelas equipes do Consultório de Rua e de equipes da Assistência Social nas nove regionais da cidade, passando por locais estratégicos, assim como foi feito com a 1ª dose.

“A aplicação das doses também será feita nas unidades de acolhimento e de referência no atendimento à população em situação de rua da capital”, completou a secretaria por nota.

Fonte: O Tempo