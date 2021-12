Uberaba: mulher é chamada de ‘macaca’ por enviar produtos de sex shop em grupo de cuidador de idosos

Uberaba, Minas Gerais. Uma jovem de 19 anos registrou uma ocorrência por injúria racial na última segunda-feira (29.nov.2021), após ser chamada de “macaca” por uma mulher. Tudo teve início quando a jovem postou fotos de produtos de sex shop de maneira equivocada em um grupo de cuidadores de idosos em Uberaba.

Na ocorrência, a jovem afirmou que assim que percebeu o envio das imagens no grupo errado, apagou as imagens e pediu desculpas.

Um mulher que fazia parte do grupo enviou um áudio no número particular da jovem com xingamentos. Em dado momento, a vítima é chamada de “macaca” e a suspeita também a chamou de negra de uma “forma depreciativa”, segundo o bo.

A ocorrência junto dos áudios e do telefone da suspeita foram entregues à Polícia Civil para investigações.

Fonte: O Tempo