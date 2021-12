Vitória do Flamengo frustra torcida do Atlético, que preparava festa do título

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Ceará, na noite desta terça-feira (30), frustrou os planos da torcida do Atlético. Os apaixonados pelo Galo ignoraram a chuva em Belo Horizonte e se espelharam nos bares da cidade para assistir ao jogo e torcer por um tropeço do time carioca.

Sem uma festa programada para a noite desta terça, os torcedores esperavam uma vitória para irem sentido à sede administrativa do clube, em Lourdes, a fim de comemorar o resultado positivo.

O Alvinegro garantiria o bicampeonato nacional após 50 anos com um empate ou uma derrota do Fla para o Ceará em pleno Maracanã. Com o triunfo, o Atlético precisa bater o Bahia na próxima quinta-feira (2), na Arena Fonte Nova, para assegurar o título.

Os comandados de Cuca precisam chegar aos 80 pontos para garantir a taça sem depender de tropeços do Flamengo. A equipe precisa somar mais dois na tabela de classificação.

Fonte: O Tempo