Academia Companhia Athletica de Belo Horizonte vai fechar as portas em 2022

Uma das mais tradicionais academias de Belo Horizonte, a Companhia Athletica, que funciona no Shopping Diamond Mall, região Centro-Sul da capital, anunciou que vai encerrar as atividades em 2022. Em comunicado nas suas redes sociais, a academia anunciou que só vai funcionar até o próximo dia 31 de dezembro deste ano.

“São 18 anos de história e muita dedicação para ocupar um lugar de destaque no setor premium de academias, saúde e bem estar em BH. Vencemos com persistência os desafios impostos durante os períodos mais críticos da pandemia. Antes dela, apostamos em investimentos e melhorias em toda nossa infraestrutura. E quando estava tudo certo para retomar nossas atividades, a todo vapor, fomos pegos de surpresa com a correção da locação pelo altíssimo índice do IGP-M, com uma variação acima de 45%”, informou a academia.

“Pouco antes do início da pandemia, fizemos um investimento de R$ 5 milhões em modernização de toda a infraestrutura e na transformação do nosso espaço físico. Estávamos comprometidos e com boas perspectivas para a retomada”, explica o sócio proprietário da unidade BH, Eduardo Guarani, por meio da assessoria de imprensa.

Ainda de acordo com a academia, o aluno que teve qualquer valor investido será restituído integralmente. Quem contratou plano que prorrogue para o ano que vem pode entrar em contato com a academia pelo e-mail: [email protected]

“Vamos honrar com os nossos compromissos. Responsabilidade e ética são palavras de ordem nesse momento de encerramento! Estamos preparados para garantir com agilidade, sem burocracia, o processo de devolução do dinheiro a todos os clientes”, orienta Guarani. “Tudo será feito de forma simples e transparente após o dia 31/12. Os alunos que quiserem continuar seus treinos na academia até o fechamento, receberão de forma automática o reembolso”, completa o sócio proprietário.

“Agradecemos todos os colaboradores, os clientes, os fornecedores e os parceiros que estiveram juntos conosco durante todo o tempo. Responsabilidade, ética e gratidão são palavras de ordem nesse processo de encerramento. Muito obrigado!”, complementa a nota.



Fonte: O Tempo