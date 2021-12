Adolescente mineira foge com garoto e é sequestrada por ciganos em Goiás

Uma adolescente mineira de 14 anos que fugiu de casa foi sequestrada por uma família de ciganos e encontrada na cidade de Iaciara, no interior de Goiás, cinco meses após seu desaparecimento, em junho deste ano. A menina tinha saído de Januária no Norte de Minas Gerais, teve o celular vendido pelos ciganos e ficou sem contato com a família. Ela foi resgatada no último dia 21 de novembro.

De acordo com o presidente do Conselho Tutelar de Iaciara, Júlio César, a adolescente contou que conheceu um outro adolescente de 16 anos pelas redes sociais e resolveu fugir com ele. O rapaz e o pai dele foram buscar a menina durante a noite em Januária e a levaram para o interior de Goiás.

Assim que chegaram no Estado, ela viu que ele pertencia a uma família de ciganos. O celular da adolescente foi vendido e ela ficou sem contato com familiares. Na sequência ela foi obrigada a vender panos de prato e outros materiais para conseguir dinheiro junto aos ciganos.

O caso foi descoberto depois que o conselho foi até o acampamento dos ciganos por causa de uma denúncia de maus-tratos envolvendo outra família. Os conselheiros acharam que a menina estava arredia e com o olhar triste e perguntaram se ela era mesmo filha dos ciganos e ela confirmou. No dia seguinte, o pai do adolescente compareceu ao conselho tutelar acompanhado de um advogado.

“Nós estranhamos a situação, por que normalmente as pessoas não vão com advogado ao conselho. O homem relatou que a adolescente estava com ele por ser maltratada pelos pais. Nós fomos buscar informações junto ao Conselho Tutelar de Januária e descobrimos que a família estava desesperada a procura dela e que não havia denúncia de maus tratos”, relatou o conselheiro.

De acordo com Júlio César, o caso foi repassado para o Ministério Público de Goiás que autorizou a retirada da menina do local. “Como eles são ciganos corria o risco de se mudarem com a menina. Nós fomos com a Polícia Militar a noite no acampamento deles e pegamos a menina. A princípio ela falou que era maltratada, mas depois contou que foi se encontrar com o adolescente”, explicou Júlio César.

A vítima foi levada a um abrigo da prefeitura e depois foi feito contato com os pais dela que buscaram a filha. Os ciganos fugiram logo após a menina ser retirada do local.

Depois que o caso veio à tona, uma outra mulher procurou o Conselho Tutelar e afirmou que tem dois filhos com o pai do adolescente de 16 anos que estava com a mineira. A mulher contou que eles tinham guarda compartilhada, mas que o homem fugiu com os dois meninos e ela nunca mais viu as crianças.

O caso foi repassado para a Polícia Civil para investigações e apurações também serão feitas pelo Ministério Público de Goiás.

Fonte: O Tempo