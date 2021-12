ALMG pede à PM que revogue restrições de colégio a cabelos black

Uma orientação que teria sido feita a estudantes que usam penteados ligados à cultura afrobrasileira no Colégio Tiradentes, em Betim, na região metropolitana, motivou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a aprovar, por unanimidade, nessa quarta-feira (1º), dois requerimentos solicitando que a Polícia Militar de Minas Gerais revogue, de forma imediata, o pedido. O caso ganhou repercussão depois que um rapaz de 30 anos fez uma postagem nas redes sociais sobre o comunicado, que teria sido afixado pela direção da instituição em um quadro do colégio. Uma imagem do suposto comunicado diz o seguinte: “Não são permitidos cabelos soltos, inclusive black, tererês, tranças e afins”.

Nos requerimentos, o vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Betão (PT) solicita que a instituição de ensino não faça restrições ao uso de penteados black, tranças e tererês, questiona se as demais unidades do Colégio Tiradentes fazem as mesmas orientações e quer ainda que os autores do pedido sejam responsabilizados.

“Essa proibição não agrega ao aprendizado dos estudantes, além de ser um retrocesso inadmissível, tendo em vista os diversos debates e conquistas que o movimento negro e demais entidades têm em prol do empoderamento e da valorização da cultura afrobrasileira. E não para por aí: as restrições se estendem ao uso de brincos pequenos, prendedores de tamanhos discretos e sem cores ‘exóticas’. Minha preocupação, como vice-presidente da comissão, é com a qualidade da educação, que inclui o respeito à identidade racial”, salientou Betão.

Em 2018, uma orientação semelhante também teria sido feita em uma unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, em Belo Horizonte, a alunas que usam tranças afro. Na época, o pedido foi motivo de um protesto das estudantes que, com cabelos trançados, se manifestaram na quadra da escola, localizada no bairro Santa Tereza, na região Leste da capital. “Na época, graças à pressão das alunas e dos alunos, a decisão absurda foi suspensa. Agora, da mesma forma, orientação do colégio Tiradentes vai na contramão do reconhecimento das contribuições da população negra. Essa é a causa de um povo que, há séculos, luta pela equidade”, frisou o parlamentar.

Procurada, a PMMG não se posicionou até o fechamento desta reportagem. A reportagem conversou com o rapaz que fez a postagem nas redes sociais. Contudo, ele não quis falar sobre o caso e informou que apagou a postagem.

Fonte: O Tempo