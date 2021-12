América conquista permanência na Série A pela primeira vez em 18 anos

Com a vitória sobre a Chapecoense nesta terça-feira (30), por 3 a 0, o América sacramentou a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube deu fim a marca negativa de não conseguir se manter por dois anos consecutivos desde que o formato de pontos corridos foi implantado no torneio, em 2003.

O Coelho alcançou a marca dos 49 pontos, na 36ª rodada, e assim não tem mais chances de ser rebaixado, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Até o momento, o América havia conquistado três acessos à Série A, em 2011, 2016, 2018 e 2020, e foi rebaixado em três oportunidades.

Em 2011, o América conquistou 37 pontos e ficou na 19ª colocação. Foram oito vitórias, 13 empates e 17 derrotas. 51 gols marcados e 69 sofridos, para um aproveitamento de 32,46%.

Em 2016, o desempenho foi pior. O Coelho foi o lanterna, com 28 pontos conquistados. Foram sete vitórias, sete empates e 24 derrotas. Marcou 3 gols e sofreu 58, rendimento de 24%.

O último rebaixamento ocorreu em 2018, ano que o América esteve mais perto da permanência. Na ocasião, chegou à última rodada com chances de manutenção, em disputa direta com o Fluminense, mas acabou sofrendo o descenso. Foi o 17° colocado, com 40 pontos. Conquistou dez vitórias, dez empates e 18 derrotas. Marcou 30 gols e foi vazado 47 vezes. 35% de aproveitamento.

