Bahia x Galo: sem poder ir ao estádio, torcida prepara festa em bar de Salvador

O tão esperado bicampeonato alvinegro pode vir sem a vibração da apaixonada torcida do Atlético presente no estádio. O Galo enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (2), às 18h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, mas, seguindo as medidas da cidade contra a Covid-19, a torcida visitante não está permitida. Torcedores que preferem não se arriscarem infiltrados entre os tricolores, prepararam uma festa que pode terminar em título.

Com 40 pontos e na zona de rebaixamento, o Bahia luta contra o descenso e, por isso, a torcida estará presente empurrando o time contra o líder da competição, o que pode deixar os torcedores presentes ainda mais tensos. Com isso, a alguns quilômetros de distância do local da partida, membros da Galo Salvador, consulado do clube na capital, vão se reunir em bar com direito a chopp, músicas de axé, telão para acompanhar o jogo e, claro, algumas “mineirices”.

“Por conta das restrições, a torcida vai ser toda do Bahia. Por sermos de uma torcida familiar, vamos fazer uma festa privada, com lotação limitada com base nas regras do governo da Bahia. Vai ter telão, bandinha ao vivo, vai ter torresmo, vai ter ‘uai’, vai ter ‘sô’ e vamos torcer para o Galo levantar o caneco aqui em Salvador”, disse o torcedor Fabiano Lucas ao Super.FC.

Uma vitória do Galo tira as chances do Flamengo de ser campeão brasileiro e, com isso, o Atlético garante o título de forma antecipada. Acostumado a acompanhar o time do Galo apenas quando ele vem a Salvador, Fabiano Lucas ficou triste por não poder assistir a partida in loco, mas com a boa fase vivida pelo Atlético, não dá tempo para tristeza.

“A gente fica um pouquinho chateado, mas nos adaptamos a qualquer tipo de dificuldade. A gente sempre dá um jeito. Aqui é Galo Salvador e é um sonho sendo realizado. Tomara que dê tudo certo. Que amanhã a gente saia com o caneco, finalmente. Merecimento do Galo, muito. O Galo bem ou não a gente sempre apoiou e a gente entende que esse ano é o nosso ano. Provavelmente com um resultado amanhã a gente vai entrar para a história. A Galo Salvador recepcionou o Galo campeão”, disse o torcedor.

Fonte: O Tempo