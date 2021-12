Caetano Veloso abre sessão extra para estreia da turnê em BH

O artista baiano vai abrir a turnê do recém-lançado disco “Meu Coco” justamente na capital mineira. Inicialmente, o cantor e compositor baiano só faria um show na cidade, no dia 2 de abril, um sábado. Mas devido ao grande sucesso e pelo fato dos ingressos já estarem esgotados, BH terá mais uma apresentação e justamente no dia 1º. Os ingressos já estão à venda no site Eventim a partir de R$ 180.