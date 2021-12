Cruzeiro encaminha contratação do zagueiro Mateus Silva, ex-Ituano

O Cruzeiro está perto de anunciar a contratação de Mateus Silva, ex-Ituano, no mercado da bola. O jogador de 26 anos fica livre do contrato com o clube e tem acordo encaminhado com os mineiros.

Ele chega à Toca da Raposa II em uma transação sem custos. O atleta foi um dos destaques da equipe de São Paulo no título da Série C do Campeonato Brasileiro.

O tempo de contrato ainda não foi divulgado, mas o mais provável é que ele assine com o clube por mais de uma temporada. O jogador conta com o aval de Vanderlei Luxemburgo para chegar à Toca da Raposa II.

Mateus Silva será o segundo reforço do clube no mercado da bola. Além do zagueiro, o Cruzeiro já anunciou a contratação de outro nome para a posição no mercado da bola: o experiente Maicon Roque assinará por duas temporadas.

A informação sobre a contratação de Mateus Silva foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Super.FC.

Fonte: O Tempo