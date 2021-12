Cruzeiro leiloa camisetas de jogo para ajudar projeto contra o racismo

O Cruzeiro fechou uma parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e promoverá um leilão com as camisas que foram usadas no duelo diante do Sampaio Corrêa, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de novembro. As camisetas custarão entre 89 euros e 164 euros.

Na ocasião, em duelo válido pela 37ª rodada da Série B, todos os patrocinadores do clube mineiro cederam seus espaços na camisa do time para estampar a mensagem “#RisqueORacismo”.

A renda do leilão será destinada integralmente ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, projeto que acredita no futebol como um instrumento importante de inclusão social e de luta contra a violência e a discriminação racial. Com base nisso, visa utilizar a força do esporte mais popular do Brasil para debater, alertar e conscientizar sobre a discriminação racial no futebol nacional.

O projeto foi idealizado com o objetivo de monitorar, acompanhar e noticiar os casos de racismo no futebol brasileiro, assim como divulgar e desenvolver ações informativas e educacionais com o intuito de erradicar o problema. O Observatório tem se tornado uma ferramenta de consulta para pesquisas acadêmicas, imprensa e público em geral, interessados no debate e na construção do conhecimento sobre a questão.

“É tenebroso que, em pleno 2021, ainda tenhamos que lutar contra o racismo, mas, já que é preciso, que o Cruzeiro seja protagonista nisso”, afirmou Sérgio Santos Rodrigues, presidente do clube.

Fonte: O Tempo