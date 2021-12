Gabi Martins celebra 25 anos, lança EP e se diz uma nova mulher

A cantora Gabi Martins reuniu um time de celebridades e amigos em uma casa de shows na Vila Olímpia, na zona sul de SP, para celebrar na noite desta terça-feira (30) seus 25 anos de vida. Com o tema Las Vegas, a festa também teve como destaque o lançamento de um EP por parte da aniversariante.

“Nunca fiz uma festa desse tamanho, tinha medo de ninguém vir. Mas estou feliz de ver tantos amigos nessa festa linda”, diz. “O tema Las Vegas, eu sou apaixonada. Queria trazer essa pegada com festa e dança”, emenda.

O EP, cujo nome é “Chama no Piseiro”, conta com participação de João Gomes e representa um novo estilo para Gabi, mais acostumada ao sertanejo. Ela afirma que a partir de agora terá vários lançamentos, um deles em janeiro com a dupla Israel e Rodolffo.

“Minha meta é fazer mais shows e ter músicas na boca do povo”, almeja a aniversariante.

Na festa, Gabi ostentou um vestido com fenda e brilhos além de joias que, segundo ela, beiram os R$ 800 mil. Hoje, aos 25 anos, conta que se sente muito mais poderosa do que na época em que ficou nacionalmente conhecida na casa do Big Brother Brasil 20 (Globo).

“Hoje sou uma mulher mais bonita, sensual, confiante. Estou na fase de me entregar ao trabalho. Sou uma nova Gabi”, reflete ela, que também já pensa em casamento com o sertanejo Tierry. “Estou esperando.”

Não foram poucos os famosos que compareceram ao evento. Entre eles estavam Lucas Viana, Viih Tube, Zezé e Graciele, Felipe Prior, Gil do Vigor, Biel e Raissa Barbosa.

Na festa, a decoração era toda voltada para Las Vegas. Boa parte dos convidados chegou a caráter para compor a identidade visual do evento.

Fonte: O Tempo