Homem põe fogo em colchão após receber intimação para sair da casa da mãe em BH

Um homem de 28 anos colocou fogo em um colchão dentro da casa da família, nesta quarta-feira (1º), após receber uma intimação para sair do imóvel. O caso foi registrado no bairro Céu Azul, região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe do jovem contou aos militares que, nesta manhã, um oficial de Justiça esteve no local entregando o documento ao homem devido às ameaças anteriores feitas à mãe.

Após a saída do oficial, o homem ficou enfurecido e saiu do imóvel dizendo que colocaria fogo. Em seguida, ele voltou com um galão de gasolina e jogou nos móveis da cozinha. A mãe e a irmã dele conseguiram sair da residência sem ferimentos.

Ainda gritando, ele incendiou o colchão e também saiu da casa. Militares fizeram rastreamento, mas ele não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.



