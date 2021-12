Inter vence Spezia por 2 a 0 e coloca pressão sobre Napoli e Milan

A Inter de Milão (2ª) derrotou a Spezia (17ª) por 2 a 0 e colocou pressão sobre o líder Napoli, que visita o Sassuolo (12º), e o Milan, terceiro da Serie A antes de enfrentar o Genoa (18º) fora de casa.

Com o protagonista Lautaro Martínez, primeiro dando uma assistência e depois marcando um gol, o Inter somou os três pontos e chegou a 34 e ficando em segundo lugar na classificação provisória, um atrás do Napoli e dois acima do seu maior rival.

Apesar dos desfalques, alguns porque foram poupados (Dzeko e Barella) e outros devido a lesão (De Vrij e Bastoni), a equipe de Simone Inzaghi se impôs com gols de Roberto Gagliardini (36), aproveitando um passe de calcanhar de Lautaro Martínez, e do próprio atacante argentino, convertendo um pênalti que foi marcado após ele mesmo sofrer a falta (58).

Antes de viajar dentro de uma semana ao Estádio Santiago Bernabéu para enfrentar o Real Madrid, primeiro colocado do seu grupo na Liga dos Campeões, a Inter visita no fim de semana a Roma (5ª) que perdeu nesta quarta-feira por 1 a 0 com um gol do sueco Mattias Svanberg (35).

A equipe de José Mourinho procurou o gol para arrancar pelo menos o empate, mas não conseguiu aproveitar as chances do inglês Tammy Abraham (41 e 86) e do armênio Henrikh Mkhitaryan (70).

Com a sexta derrota no campeonato, a Roma vê a ‘zona da Champions’ se afastar após a Atalanta (4ª) vencer o Unione Venezia (16ª) na terça-feira, por 4 a 0. O time da capital está agora a seis pontos da equipe de Bérgamo.

— Jogos da 15ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília):

– Terça-feira:

Fiorentina – Sampdoria 3 – 1

Atalanta – Unione Venezia 4 – 0

Hellas Verona – Cagliari 0 – 0

Salernitana – Juventus 0 – 2

– Quarta-feira:

Bologna – Roma 1 – 0

Inter – Spezia 2 – 0

Sassuolo – Napoli

Genoa – Milan

– Quinta-feira:

(15h30) Torino – Empoli

(17h45) Lazio – Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 35 14 11 2 1 30 7 23

2. Inter 34 15 10 4 1 36 15 21

3. Milan 32 14 10 2 2 30 18 12

4. Atalanta 31 15 9 4 2 32 17 15

5. Roma 25 15 8 1 6 24 16 8

6. Fiorentina 24 15 8 0 7 24 20 4

7. Juventus 24 15 7 3 5 20 16 4

8. Bologna 24 15 7 3 5 21 24 -3

9. Lazio 21 14 6 3 5 25 25 0

10. Hellas Verona 20 15 5 5 5 28 25 3

11. Empoli 19 14 6 1 7 21 26 -5

12. Sassuolo 18 14 5 3 6 22 21 1

13. Torino 17 14 5 2 7 17 14 3

14. Udinese 15 14 3 6 5 16 20 -4

15. Sampdoria 15 15 4 3 8 21 29 -8

16. Unione Venezia 15 15 4 3 8 12 25 -13

17. Spezia 11 15 3 2 10 15 34 -19

18. Genoa 10 14 1 7 6 17 26 -9

19. Cagliari 9 15 1 6 8 16 29 -13

20. Salernitana 8 15 2 2 11 11 31 -20

Fonte: O Tempo