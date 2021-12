‘La Casa da Papel’: série chega à seu último volume movida à emoção e adrenalina

“É assim que o mundo acaba / Não com uma explosão / Mas com uma choradeira”. Os versos célebres do grande poeta T.S Eliot (1888-1965) servem para definir perfeitamente o volume 2 da 5ª e última temporada de “La Casa de Papel”, um dos fenômenos mundiais da Netflix.

Pois é exatamente com a promessa de uma trama cheia de emoção e tensão, que os cinco capítulos finais da série espanhola chegam ao serviço de streaming, em lançamento global, a partir desta sexta-feira (3).

“Sem dúvida será bem mais emocionante do que a primeira parte”, prometeu Álex Pina, criador e roteirista da série, durante entrevista coletiva de imprensa concedida de forma remota na manhã da última terça-feira (30).

“Buscamos dar respostas dramáticas sobre os personagens para que o público pudesse entender melhor cada um deles e acho que conseguimos deixar esta temporada muito equilibrada. Porém, além de toda ação em cena, acho que o que se destacou mais foram os elementos sentimentais da história, que contribuíram muito bem com o clima de despedida”, afirma.

Desde o início, comoção tem sido o sentimento chave de “La Casa de Papel”, que sempre surpreendeu os fãs com reviravoltas mirabolantes e mortes constantes ao longo dos cinco anos de exibição na Netflix. A mais impactante foi a da narradora da série, Tóquio (Úrsula Corberó), que teve um desfecho trágico e chocante.

Após a invasão de forças do exército, a personagem toma cinco tiros tentando proteger sozinha os amigos. Apesar de se proteger atrás de uma barricada, ela não consegue escapar e opta por ativar explosivos que estavam amarrados ao seu colete, matando a si mesma e aos seus inimigos no processo.

Durante a entrevista, a atriz lembrou com carinho da personagem e falou como ela mudou sua vida.

“Embora tenha sido muito difícil dizer adeus, estou feliz com a história dela. Em parte eu sempre quis que ela tivesse um fim honroso, algo que fosse poético e bonito”, explicou Úrsula, que é um dos principais nomes do elenco.

“Desde o começo, quando ela recebeu o chamado do Professor, eu tinha a sensação de que ela iria embora assim. Para mim, ela renasceu de alguma forma ao longo da história e poder vê-la sacrificar-se daquele jeito, trouxe uma beleza maior para a personagem. Acho que foi o final perfeito para a Tóquio”, acrescentou.

Outro que valorizou a experiência adquirida na série foi o ator Álvaro Morte, que interpreta o sagaz Professor, personagem central da atração.

“Essa experiência foi fantástica. Vou sempre lembrar das coisas boas que vivi com o Professor e com todo o elenco do seriado. Aprendi muito com todo mundo envolvido nessa produção. Lá na frente, quando olharmos para trás, além de todo o sucesso que foi essa série, o que mais vou adorar lembrar vai ser a rotina diária de trabalhar com esse roteiro incrível e com estes atores. Foi tão difícil trazer isso tudo à vida, mas foi lindo demais”, exaltou Álvaro.

Fechando o cerco

Transbordando em adrenalina, o enredo da segunda parte se passa após a morte de Tóquio (Úrsula Corberó) e com a gangue cercada pelo exército dentro do Banco da Espanha. Para piorar as coisas, o Professor (Álvaro Morte), líder do grupo, foi capturado pela ex-inspetora de polícia Alicia Sierra (Najwa Nimri), e parece incapaz de bolar um plano para escapar, e deixando o maior assalto da história como pouca probabilidade de acontecer.

Futuro da série

Perguntado em um momento da coletiva se haveria a possibilidade da franquia continuar após sua última temporada, Álex Pina optou por deixar um pouco de suspense no ar. “Foi uma jornada incrível, mal conseguimos explicar. Mas o que vem agora? Nós estamos pensando nisso, mas nada está definido. Não posso dar uma resposta concreta agora”, concluiu em tom enigmático.

Fonte: O Tempo