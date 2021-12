Marquinhos Santos revela orgulho em comandar o time: ‘o América me abraçou’

Um dos motivos para o sucesso do América na temporada se deve a união dentro e fora de campo, e apesar de estar há pouco tempo no clube, Marquinhos Santos sabe disso. O treinador, que está prestes a completar 45 dias no cargo, se emocionou em entrevista coletiva nesta terça-feira (30), na Arena Independência, após conquistar com o time a sonhada manutenção na Série A.

“Uma satisfação. Orgulho. Um momento único. Já tive títulos estaduais, conquistas internacionais, fiz parte de grupos em grandes contextos, mas esse sentimento é diferente. Um ano diferente, porque perdi minha mãe em março para a Covid-19. Estou há muitos meses sem ver minha esposa e filha, e o América me abraçou”, declarou.

Marquinhos Santos se diz honrado por fazer parte de um momento histórico para o clube. Principalmente, por superar as desconfianças que rondavam seu trabalho. “Vinha de três jogos sem vencer. Substituindo um grande treinador, o Vagner Mancini, onde cheguei posterior a um grande trabalho e você tem comparações, dúvidas do teu trabalho, do teu profissionalismo, conquistas”, disse.

O treinador ressaltou que tem experiência na Série A, e que se preparou para estar em um clube como o América. “Não cai aqui de paraquedas. São quase dez anos profissionalmente, e sete anos de Série A. Eu sabia o tamanho do desafio”,.

Agradecimento especial

O casamento entre Marquinhos Santos e América só aconteceu porque Marcus Salum, coordenador de futebol clube-empresa, já havia aceitado a união. E foi justamente para o dirigente, que o treinador estendeu os agradecimentos.

“Um profissional de futebol diferente. Muitos falavam, e eu tinha esse sentimento de poder trabalhar com ele um dia. E ele tem se mostrado mais do que um diretor do desporto futebol, um ser humano, uma pessoa acima da média”, revelou.

Fonte: O Tempo