MG: Homem é preso após assediar mulheres e agredir vítimas com capacete e facão

Um homem de 40 anos foi preso após assediar duas mulheres de 26 e 43 anos, passar as mãos no rosto de uma delas, bater nela com um capacete e agredir o namorado da vítima com um facão na última segunda-feira (29) em Santa Maria do Suaçuí, no Rio Doce.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas contaram que estavam em frente a uma barbearia quando o suspeito se aproximou e perguntou se elas queriam fazer sexo. As mulheres disseram que eram namoradas com o intuito de cessar as investidas do homem, mas ele não parou.

O suspeito continuou dizendo palavras com conotações sexuais para elas. A mulher de 26 anos ficou muito incomodada e pediu que ele se afastasse. O suspeito passou as mãos no rosto dela, que deu um tapa na mão dele.

O homem pegou um capacete e começou a bater na mulher. O namorado dela que estava perto do local, pegou um capacete e começou a agredir o suspeito para defender a namorada. O suspeito roubou um facão de um estabelecimento e partiu pra cima do namorado da mulher que se defendeu com o capacete, mas ficou ferido na mão com um golpe de facão.

Quando a polícia chegou precisou negociar com o suspeito para que ele largasse o facão. Mesmo assim ele agrediu um dos militares. O homem ainda dizia que ia cortar a cabeça da vítima e colocar fogo. Ele ainda xingou os militares.

O suspeito foi preso e o caso repassado para a Polícia Civil para investigações.

Fonte: O Tempo