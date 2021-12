Paolla Oliveira arrasa em ensaio da Grande Rio

Musa da Diogo Nogueira e da Grande Rio, sua escola do coração, a atriz Paolla Oliveira usou um look pra lá de arrasador no ensaio da agremiação. Ela é rainha de bateria da escola. O evento aconteceu na noite desta terça-feira (30) na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias. Segundo a agremiação, o enseio seguiu todos os protocolos sanitários.

Paolla Oliveira mostrou no Instagram seu look desta terça-feira (30), para o ensaio da Grande Rio, escola de samba qual é rainha de bateria, que acontece no centro de Duque de Caxias.

Sempre sim ática e com um sorriso no rosto, a atriz de 39 anos, namorada do cantor Diogo Nogueira, compartilhou um vídeo em que dá várias voltas exibindo os detalhes do modelo, uma espécie de maiô com frente única e meia em vermelho e verde – cores da agremiação junto com o branco. Paolla não escondeu a felicidade em estar de volta a uma festa pré- Carnaval , e, sobretudo, junto com sua escola de samba do coração.

“Um dia de cada vez, um sorriso de cada vez. Que saudade eu tava da minha Grande Rio. Vamos com calma, com cuidado e muito amor pelo Carnaval , torcendo e fazendo nossa parte, pra que em 2022 a gente consiga colocar nossa escola na avenida”, escreveu ela.

Fonte: O Tempo