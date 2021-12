Pirulito da praça Sete, em BH, é coberto com preservativo gigante nesta quarta

Quem passa pela praça Sete, no centro de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (1), se depara com o obelisco, conhecido popularmente como “Pirulito”, coberto com um preservativo “gigante”. A ação marca o Dia Mundial de Luta Contra a Aids . Além disso, preservativos masculino, feminino e panfletos explicativos são distribuídos aos pedestres.

“Como todos sabem, o dia 1 de dezembro serve para a conscientização das questões relacionadas à prevenção e a própria epidemia do HIV Aids, que, infelizmente, continua assolando o mundo inteiro. Embora o preservativo seja um dispositivo muito usado e de fácil acesso, muitas pessoas ainda não têm acesso e não utilizam de maneira correta ou de maneira efetiva”, explicou Ana Paula Silva, que faz parte do projeto psicossocial do Projeto Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Um grupo com instrumentos musicais também fazem parte do ato, que é em parceria com a Associação de Prostitutas de Minas Gerais (Aspromig).

“Vamos ficar em diversos pontos de Belo Horizonte hoje distribuindo preservativos, material educativo e falando de prevenção. A maioria das pessoas interessa, aceita receber os preservativos. Mas percebemos também que algumas pessoas recusam com diversas justificativas: tem parceiro fixo, porque não tem relação sexual. O preservativo é importante e conscientização sobre seu uso ainda mais”, finalizou Ana Paula.

