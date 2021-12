Pontos turísticos de BH recebem iluminação especial de Natal

Alguns pontos turísticos de Belo Horizonte inauguraram nesta quarta-feira (1º) a iluminação especial de Natal. No Colégio e Faculdade Arnaldo, um dos mais antigos da cidade, cerca de 70 mil lâmpadas compõem a decoração. Um violinista argentino participou da solenidade e emocionou o público que acompanhou as luzes sendo ligadas.

Na Praça Sete, no Hipercentro da capital, as luzes também foram acessas. As lâmpadas enfeitam o centro até o dia 6 de janeiro. De acordo com a prefeitura, a iluminação faz parte de uma estratégia criada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMED) para impulsionar o comércio na região.

E, pelo jeito, a estratégia surtiu efeito. Maria José, de 38 anos, é balconista de uma lanchonete e disse que o número de pessoas no estabelecimento comercial aumentou muito graças às luzes.

“Assim que as lâmpadas foram ligadas, as pessoas perderam mais a pressa, começaram a fazer fotos da iluminação, selfies e, de quebra, parando para um lanche”, avaliou a balconista.

O assistente de marketing, Marco Antônio, de 21 anos, trabalha na Praça Sete, ele disse que as luzes natalinas foram capazes de trazer paz em meio ao caos.

“Todos estão correndo tanto e com tanto medo da Covid, que a iluminação nos devolveu a vontade de contemplar o que nos rodeia, e por consequência, de desejarmos dias melhores”, comentou.

Praça da Liberdade também será iluminada

A tradicional iluminação de Natal da Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, será inaugurada no dia 7 de dezembro e poderá ser visitada até o dia 26.

Com o nome de Luzes da Liberdade, o projeto vai promover um festival de arte digital na praça, com novas linguagens, atrações e obras de iluminação natalinas. A programação completa ainda será divulgada pelo Governo do Estado, um dos realizadores da iniciativa.

Fonte: O Tempo