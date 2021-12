Prefeitura de Betim faz blitze da vacinação contra a Covid-19

Após o fim do Mês D de Vacinação em Betim, a Secretaria Municipal de Saúde segue com ações pela cidade para reforçar a vacinação contra a Covid-19. Assim, nesta quinta-feira (2) e nesta sexta-feira (3), serão realizadas blitze com o Vacimóvel em alguns pontos de Betim. O intuito, de acordo com a prefeitura, é permitir que quem ainda não se imunizou contra a doença receba a dose ou que aqueles que precisam completar o ciclo vacina tomem a segunda aplicação ou ainda o reforço. Nesta quinta (2), o Vacimóvel estará estacionado na Praça do Encontro, das 9h às 12h, e na antiga Upa Alterosas (avenida Campos de Ourique), das 14h às 16h.

Segundo o secretário de Saúde, Augusto Viana, o objetivo é monitorar a vacinação no município e oferecer mais uma oportunidade às pessoas que ainda não conseguiram se imunizar ou completar o esquema vacinal. “Estamos em um momento importante, perto das festas de Natal e Ano-Novo, e queremos contribuir para que todos se reúnam com segurança com familiares e amigos”, salientou Viana.

Na sexta (3), as blitze serão realizadas no Teresópolis, em frente ao poliesportivo, das 9h às 12h, e próximo ao posto de combustíveis Vila Amaral, na avenida Edmeia Matos Lazzarotti, no centro, das 14h às 16h.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacina, Cartão SUS e comprovante de endereço.

Fonte: O Tempo