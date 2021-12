Ricardo Rocha recomendou busca do Cruzeiro por zagueiro Mateus Silva

A contratação de Mateus Silva pelo Cruzeiro foi uma indicação de Ricardo Rocha. O coordenador técnico do clube sugeriu a chegada do atleta a Vanderlei Luxemburgo, que avalizou a busca pelo defensor de 26 anos.

Ricardo Rocha viu o atleta atuando pelo Ituano, na Série C do Campeonato Brasileiro, e o indicou para a comissão técnica. O comandante deu resposta positiva para a sugestão feita pelo dirigente e buscou o jogador no mercado da bola.

Ricardo Rocha ainda contou com o aval da diretoria – o presidente Sérgio Santos Rodrigues acatou a decisão tomada pelo departamento de futebol e se responsabilizou pela negociação financeira com o estafe do atleta.

Mateus Silva deve ser o segundo jogador confirmado pelo Cruzeiro para a próxima temporada. Além dele, a diretoria buscou o veterano Maicon Roque no mercado da bola. O atleta já foi anunciado pelo clube mineiro.

Fonte: O Tempo