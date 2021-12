Thaila Ayala e Renato Góes celebram chegada do primeiro filho

Nesta quarta-feira (1º), nasceu Francisco, o primeiro filho de Thaila Ayala, 35, e Renato Góes, 34. O anúncio foi feito pelo ator em uma publicação nas redes sociais.

“Seja bem-vindo, meu filho. Francisco nasceu”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece com o pé do filho marcado no braço. Ele completou a publicação com a hashtag #MelhorDiaDaMinhaVida.

O nascimento foi comemorado por fãs e amigos do casal, incluindo famosas como Giovanna Ewbank e Sabrina Sato. “Meu afilhado! O melhor presente foi você chegar, Francisco, e eu tenho o pacto de estar para sempre do seu lado. Te amo menino”, disse Fiorella Mattheis.

Thaila estava em repouso absoluto havia cerca de duas semanas por causa do risco de o menino nascer prematuro. No último dia 24, com 8 meses de gestação, ela revelou que o bebê estava “virado no Jiraiya”.

“Apressado, ansioso, querendo vir prematuro”, contou. “Estou de repouso absoluto, tomando medicação para segurar a contração, que está contraindo o dia inteiro, muito, e isso está fazendo o bebê descer. Está tudo sob controle agora, mas é repouso eterno.”

Antes da gestação de Francisco, a atriz revelou que já havia perdido dois bebês. “Nesta terceira tive menos medo, porque como já tinha passado por essas duas situações, um aborto espontâneo e uma gravidez nas trompas, eu entendi que Deus manda para a gente. Que quando tivesse que vir, iria dar certo”, disse.

Thaila teve de passar por uma cirurgia depois de perder uma das trompas. “Passei por uma cirurgia meio assustadora, porque foi em cima da hora. O bebê, ao invés de descer com sangue e tudo, subiu para o abdômen. Então, meus órgãos ficaram todos boiando com um litro de sangue sujo, o que é perigoso”, afirmou.

Nem mesmo todos esses perrengues fizeram com que a atriz desistisse do sonho de ser mãe. Ela revelou também que já pensa em gerar mais um herdeiro ou adotar, o que é outro sonho que sempre teve.

Fonte: O Tempo