Transmissão da Covid volta a subir em BH e se aproxima do nível de alerta

No nível verde, sob controle, desde o dia 18 de novembro, a taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte voltou a subir nesta quarta-feira (1º) e se aproximou do nível de alerta. A informação consta no Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Conforme o documento, o Número Médio de Transmissão por Infectado (RT), passou de 0,97 na terça-feira (30) para 0,99 nesta quarta. Isso significa que a cada 100 pessoas confirmadas para o novo coronavírus, outras 99 também acabam contaminadas. Quando o valor do indicador atinge 1,0, ele entra no nível amarelo, de alerta.

Assim como a taxa de transmissão, a ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTIs) voltadas para a doença também apresentaram um grande aumento em 24h, passando de 34,1% para 38% nesta quarta-feira.

Dos três indicadores que medem a pandemia na capital mineira, somente a ocupação das enfermarias voltadas para a Covid apresentou queda. O númer passou de 46,6% para 45,4%.

Números

Nesta quarta-feira BH totalizava 7.032 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Nas últimas 24h, a cidade registrou oito mortes pela doença. A capital mineira já soma 292.132 casos confirmados, sendo que 952 estão em acompanhamento no momento.

Além disso, ainda de acordo com o boletim da PBH, a cidade atingiu o número de 73,2% do público-alvo da campanha de vacinação completamente imunizados, com as duas doses ou vacina de dose única.

