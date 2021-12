Warholm e Thompson-Herah são eleitos melhores atletas pela World Athletics

O norueguês Karsten Warholm e a jamaicana Elaine Thompson-Herah foram eleitos os melhores atletas de 2021 pela World Athletics, a federação internacional de atletismo, em cerimônia de gala realizada nesta quarta-feira em Mônaco, premiando seus sucessos nos Jogos de Tóquio.

Warholm, de 25 anos, se tornou um dos destaques dos últimos Jogos no dia 3 de agosto ao superar com 45 segundos e 94 centésimos seu próprio recorde mundial (46,70) nos 400 metros com barreiras, após um grande duelo com o americano Rai Benjamin (46,17).

Ambos bateram naquele dia o tempo de 47,78 que o norte-americano Kevin Young alcançou em Barcelona-92 e que permaneceu como recorde mundial por mais de 30 anos, até que Warholm conseguiu superá-lo em Oslo pouco antes dos Jogos (com 46,70) em 1º de julho.

Warholm se torna o primeiro atleta norueguês a conquistar este prêmio, criado em 1988. Ele sucede o colega sueco Armand Duplantis.

Por sua vez, Thompson-Herah, de 29 anos, revalidou seus títulos olímpicos dos 100 e 200 metros conquistados na Rio-2016 e em Tóquio também conquistou o ouro no revezamento 4×100 m.

A velocista jamaicana, que dominou as provas de velocidade durante o ano, também fez o segundo melhor tempo da história nos 100m no dia 21 de agosto em Eugene (Estados Unidos), com 10,54, ficando muito próximo do recorde de Florence Griffith-Joyner: 10,46 em 1988.

“Eu cheguei muito perto do recorde mundial, então, você sabe, tudo é possível” disse Elaine na cerimônia em Mônaco.

– Ano inesquecível para Elaine Thompson-Herah –

Na votação, Thompson-Herah superou as demais atletas indicadas, entre elas a venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica do salto triplo.

As outras concorrentes, todas campeãs olímpicas, foram a holandesa Sifan Hassan (5.000 e 10.000 m), a queniana Faith Kipyegon (1.500 m) e a norte-americana Sydney McLaughlin (400 m com barreiras).

No masculino, além de Warholm, aspiraram ao prêmio o vencedor do ano passado Armand Duplantis (salto com vara), o queniano Eliud Kipchoge (maratona), o ugandês Joshua Cheptegei (5.000 m) e o americano Ryan Crouser (arremesso de peso).

O italiano Marcell Jacobs, que surpreendeu o mundo ao se sagrar campeão olímpico dos 100m, não estava entre os finalistas.

Os americanos Athing Mu (campeão olímpico dos 800m aos 19 anos) e Erriyon Knighton (quarto nos Jogos de Tóquio nos 200m, com apenas 17 anos) receberam o título de “estrelas em ascensão” do ano, categoria reservada a atletas com menos de 20 anos de idade.

