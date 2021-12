Após sondagens à Cavichioli, América inicia conversas para renovação

Nesta quarta-feira (1°), o América deu início às conversas para renovar o contrato de Matheus Cavichioli. O movimento ocorre após o goleiro revelar ter recebido sondagens de dois clubes do futebol brasileiro. Cavichioli tem vínculo até o fim de dezembro.

“Meu contrato vai até 31 deste mês (dezembro). E não não teve nada até então. Essa parte quem cuida é meu representante, e não teve nenhum tipo de proposta oficial, de oferta do clube”, disse Matheus Cavichioli ontem, em entrevista à TV Coelho.

Porém, a reportagem apurou que as conversas tiveram início, mas ainda sem definição. “Estamos aguardando. Tem algumas outras situações que pintaram agora nas últimas semanas. Coisas bacanas, legais, que confesso que não esperava”, revelou Cavichioli, nesta quarta-feira.

Fontes ligadas ao jogador se limitaram a dizer que “são dois clubes grandes” que sondaram Matheus Cavichioli. O arqueiro, inclusive, pode assinar um pré-contrato com outro clube, como fez o atacante Ademir, que não teve seu contrato renovado. Apesar da procura, Cavichioli afirma ter interesse em seguir no Coelho em 2022.

“Todo mundo sabe do meu desejo de permanecer, da minha vontade. As pessoas do dia a dia sabem. Temos mais uma semana e meia, quem sabe até lá as conversas tomem um rumo, e as coisa possam acontecer”, concluiu.

Exibições de Cavichioli

Matheus Cavichioli é um dos destaques do time do América desde o ano passado. Nesta temporada, porém, foi peça fundamental na Série A, com números impressionantes.

O goleiro atuou em 33 jogos, com média de 1 gol sofrido por jogo, para 114 defesas realizadas durante o Brasileirão, segundo o aplicativo de estatísticas de futebol, Sofascore. Cavichioli defendeu um pênalti, na última terça-feira, no jogo contra a Chapecoense, e fez 22 defesas difíceis.

Um dos grandes diferencias do goleiro está no jogo com os pés, função muito exercida sob o comando de Lisca. Foram sete passes decisivos, além de 56 lançamentos certeiros para os companheiros. Cavichioli tem uma assistência no Brasileirão.

Matheus Cavichioli (35 anos) pelo @AmericaMG no 2º turno do @Brasileirao: ⚔️ 17 jogos

🚫 15 gols sofridos

👐 65 defesas (3.8/ j)

🙌 11 defesas difíceis

📊 79% bolas defendidas

🙏 1/2 pênaltis defendidos

💯 Nota SofaScore 7.30 Excelente desempenho! 🧤🧤 pic.twitter.com/A2e7maleil — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 1, 2021

Trajetória do arqueiro

Matheus Cavichioli chegou ao clube no início de agosto de 2020, a pedido do técnico Lisca. Desde então, se tornou o goleiro titular do time. Defendeu o América em 92 jogos entre Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Série A e Série B. Esta é a primeira vez que o atleta de 35 anos disputa a elite do futebol brasileiro.

Fonte: O Tempo