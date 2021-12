‘Aragem’: filme de Ricardo Alves ganha pré-estreia no Cine Humberto Mauro

O Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, exibe, na quinta-feira (2), às 19h, a pré-estreia do filme “Aragem” (2021), dirigido pelo premiado cineasta mineiro Ricardo Alves Júnior em conjunto com o grupo de teatro Atrás do Pano.

O longa conta a história de um final de semana vivido entre avó e neta, no litoral brasileiro, manifestando o encontro entre duas vertentes. “A partir desse encontro de gerações, a avó apresenta para a neta um olhar sobre a vida e a existência”, explica o diretor.

O filme também marca a primeira experiência audiovisual do grupo de teatro belo-horizontino Atrás do Pano, que durante a pandemia se propôs a experimentar a linguagem cinematográfica. A atriz Myriam Nacif, que faz parte do grupo, trabalhou em conjunto com o diretor no desenvolvimento do roteiro do longa. “A partir das proposições, improvisações de diálogos e da poética que a atriz trouxe para a construção do roteiro, fomos construindo essa história juntos”, conta Alves Júnior.

Com classificação indicativa livre, a sessão é gratuita com e os ingressos serão distribuídos durante o horário de funcionamento da bilheteria. Mais informações pelo telefone (31) 3236-7400.

Fonte: O Tempo