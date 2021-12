Atlético garante 2ª melhor campanha do Brasileirão desde 2006

O Atlético garantiu a segunda melhor campanha da história do Brasileirão de pontos corridos desde 2006, quando o torneio passou a ser disputado no formato atual. Com 81 pontos conquistados, o Galo só tem pontuação inferior à do Flamengo de 2019.

Até hoje, a melhor campanha da história do Brasileirão aconteceu com o time de Jorge Jesus, que levou o título com 90 pontos conquistados e 78,9% de aproveitamento.

Os comandados de Cuca, no entanto, podem chegar no máximo a 87 pontos, três a menos que o Fla naquela ocasião. Isso significa que o máximo que o time de Hulk, Diego Costa e companhia pode conseguir é a segunda melhor campanha do torneio com o atual formato.

A segunda melhor campanha de um vencedor da competição era de 2015, quando o Corinthians, de Tite, fez 81 pontos em 38 rodadas. O clube garantiu 71% de aproveitamento naquela ocasião.

A terceira melhor é do arquirrival Cruzeiro, conquistada em 2014. Na ocasião, o time fez 80 pontos e teve 70% de aproveitamento.

Hoje, o Atlético tem 75% de aproveitamento. A manutenção do rendimento faria a equipe chegar a 85 pontos conquistados.

