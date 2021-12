Atlético-MG visita preocupado Bahia e garante bi em caso de vitória

O dia que a torcida do Atlético-MG espera há 50 anos pode, enfim, ter chegado. Nesta quinta-feira (2), o Galo enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 18h (horário de Brasília), em partida atrasada da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Alvinegro assegura, por antecipação, a taça da competição, que não conquista desde 1971.

O torcedor atleticano tinha expectativa de fazer a festa na última terça-feira (30), mas a vitória do vice-líder Flamengo sobre o Ceará, por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro, adiou a comemoração. Ao menos aquela oficial, uma vez que o coro de bicampeão já tomou as arquibancadas do Mineirão, em Belo Horizonte, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo (28).

O Galo soma 78 pontos, oito a mais que o Rubro-Negro, com ambos tendo nove pontos a disputar. Em caso de empate ou derrota, a taça pode ser assegurada pelos mineiros na sexta-feira (3), isso no caso de os cariocas não superarem o já rebaixado Sport na Arena Pernambuco, às 20h, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O técnico Cuca não poderá contar com os volantes Allan e Jair e com o atacante Diego Costa, todos suspensos, além do zagueiro Réver, contundido. A expectativa é que o treinador mande o Galo a campo com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Alan Franco, Matias Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Eduardo Vargas.

O duelo também é fundamental para o Bahia, que aparece na 17ª posição, a primeira na zona de rebaixamento, com 40 pontos. O Esquadrão de Aço teve a oportunidade de sair do Z4 na última terça, mas a desperdiçou ao perder por 2 a 1 para o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os baianos têm que vencer os mineiros para ultrapassarem Athletico-PR e Cuiabá e continuarem dependendo de si para seguirem na Série A.

O lateral Juninho Capixaba, que tem atuado como ponta-esquerda, foi expulso contra os goianos e desfalca o time comandado por Guto Ferreira. O zagueiro Luiz Otávio, com dores no joelho, já não enfrentou o Atlético e é dúvida. O provável Bahia desta quinta terá: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Germán Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Rodriguinho; Rossi, Raí Nascimento e Gilberto.

Também nesta quinta-feira, o Grêmio recebe o São Paulo na Arena, em Porto Alegre, a partir das 20h, em confronto que pode decretar o rebaixamento dos anfitriões em caso de empate ou derrota. Os gaúchos somam 36 pontos, na 18ª e antepenúltima posição, seis pontos atrás do Athletico-PR, primeiro time fora do Z4, com nove pontos em disputa. O Tricolor paulista, com 45 pontos, tem de ganhar para se livrar de vez do risco de queda à Série B.