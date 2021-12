Boa notícia e esperança para Minas e Praia Clube

O vôlei com conhecimento e independência jornalística

O cenário continua o mesmo.

Minas e Praia Clube, representantes do Brasil no Mundial de Clubes, não chegarão como favoritos na Turquia daqui a duas semanas.

A motivação é outra.

A esperança aumenta.

A surpreendente derrota do até então imbatível Conegliano para o modesto Firenze, sexto colocado do campeonato italiano, siginifica que o time de Egonu, o melhor do mundo na atualidade, pode ser derrotado.

Não é comum, tanto que o Conegliano não perdia desde 2019.

Bom por um lado, ruim por ouutro.

O resultado certamente servirá de alerta para o time italiano, ainda mais na véspera da competição.

A pressão continua toda do lado de lá.

O Mundial de Clubes será jogado entre os dias 15 e 19 desse mês em Ankara, na Turquia.

O Praia Clube é adversário direto do Conegliano no grupo A que conta ainda com o Fenerbahce, um dos donos da casa.

Atual vice-campeão Sul-Americano, o Minas está no grupo B ao lado do Vakifbank e Altay, do Cazaquistão.

Será que dá?

