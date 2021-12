Britney Spears chega aos 40 anos livre e planejando casamento e filho

Um ano atrás, quando completou 39 anos, Britney Spears não tinha muito o que comemorar. A justiça americana tinha acabado de recusar o pedido para que Jamie Spears fosse removido da tutela da filha. Presa sob esse estrito acordo judicial desde 2008, pouco se sabia sobre o que a artista pensava da situação.

Britney chega agora aos 40 anos, celebrados nesta quinta (2), em uma situação completamente diferente –e com muito a comemorar. Em uma trajetória digna de filmes , a vida real da artista virou tema de documentário do jornal New York Times e emocionou fãs anônimos e famosos que se juntaram ao movimento #FreeBritney.

Mais do que isso, ela, enfim, conseguiu se livrar do controle do pai após 13 anos. A tutela chegou oficialmente ao fim em 12 de novembro, mas desde agosto Jamie já tinha informado que desistiria da função de administrar o patrimônio da filha.

Livre, Britney passou a se expressar muito mais nas redes sociais.

Entre as suas primeiras publicações estão fotos nuas que compartilhou no Instagram durante viagem com o ator Sam Asghari, 27, com quem pretende se casar e ter filhos –anteriormente, ela disse em audiência que era impedida pela tutela de retirar o DIU e ser mãe novamente (a cantora tem dois filhos com o ex-marido Kevin Federline, Sean, 16, e Jaden, 15).

“Se divertir no Pacífico nunca machucou ninguém”, escreveu a cantora na legenda das imagens que tinham emojis cobrindo as partes íntimas. Em outro momento, postou fotos de topless (cobrindo os seios com as mãos) e questionou os padrões de beleza. “Prefiro cair de um penhasco do que um médico me dizer o que ele acha que está errado com a minha imagem corporal… lição aprendida!”, escreveu.

Com 37 milhões de seguidores na rede social, ela também agradeceu, mais de uma vez, os fãs pela campanha “FreeBritney” e por terem “salvo a vida” dela. Ela também já disse estar empolgada com pequenas coisas como poder “dirigir o próprio carro, usar o cartão de crédito para sacar dinheiro e até mesmo comprar velas”.

Além disso, a artista afirmou que vai atuar para ajudar pessoas impactadas pelo sistema de tutela americano. “Não estou aqui para ser uma vítima. Eu vivi como vítima minha vida inteira quando eu era criança. Por isso eu saí de casa e trabalhei por 20 anos. E eu trabalhei duro. Eu sou uma mulher muito forte, então eu sei o que o sistema pode fazer com essas pessoas.”

Britney tem feito também muitas publicações divertidas, em que aparece fazendo dancinhas e vídeos engraçados.

O que não está claro ainda é o seu futuro profissional. Em publicação em outubro, ela escreveu que iria ficar afastada um tempo dos negócios e que tinha medo de cometer erros agora que estava livre para tomar decisões após tanto tempo cerceada pela família.

Mas nesta terça (30), ela deixou os fãs entusiasmados ao publicar a imagem de uma boca rosa com as palavras “Free Woman”. Para os seguidores, é um indicativo de uma parceria de Britney com Lady Gaga, que lançou a música “Free Woman” em 2020, em que fala sobre a importância da mulher ter a sua liberdade preservada.

As duas têm trocado declarações de apoio e elogios pelas redes sociais. “Te amo, Britney Spears. Viva a sua melhor vida. Eu rezei para o sistema judicial te tratar como uma pessoa. Você mudou o rumo das mulheres nessa indústria para sempre”, escreveu Gaga.

