Bruno Gagliasso é confundido com ‘fake’ ao tentar fazer compra pela internet

Nesta quarta-feira (1º), Bruno Gagliasso, 39, compartilhou um causo divertido nas redes sociais. Ele reproduziu uma conversa em que mostrava uma tentativa frustrada de fazer uma compra por meio do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp

Na imagem, é possível ver que o ator foi respondido com ironia pelo vendedor, que não acreditou em sua identidade. “Rafael”, chamou o ator, por mensagem, às 9h da manhã. “Bruno Gagliasso aqui. Tudo bem?”

A resposta do vendedor só veio horas depois, às 23h: “Sou o Batman. Não comenta com ninguém.”

Gagliasso compartilhou sua reação bem-humorada em postagem no Instagram. “Eu só queria comprar umas coisas pro rancho”, disse, referindo-se à residência de sua família numa área montanhosa em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro . “Vocês também precisam mandar áudio para provar que vocês são vocês?”

Colegas de profissão e seguidores riram do episódio nos comentários. O ator e youtuber Vitor DiCastro compartilhou sua própria experiência ao receber uma mensagem do marido de Giovanna Ewbank: “Quando você me mandou uma mensagem, a primeira vez eu tirei um print para guardar, porque pensei, ‘se for fake vai ser engraçado, se não for eu morri'”.

Gagliasso está atualmente em cartaz no filme “Marighella”, dirigido por Wagner Moura. No longa histórico, o ator interpreta o delegado de polícia Lúcio, que persegue o militante Carlos Marighella (Seu Jorge).

Na vida pessoal, ele se dedica à construção do Rancho de Montanha, projeto que ganhou até Instagram próprio (@ranchodmontanha) para que os fãs acompanhem o progresso. Nele, Gagliasso e Giovanna vivem com seus três filhos: Zyan, Bless e Chissomo (mais conhecida como “Titi”).

Fonte: O Tempo