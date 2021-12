Campeão brasileiro, Réver é remanescente do Atlético que venceu Libertadores

O Atlético volta a conquistar um título relevante. Os comandados de Cuca venceram o Bahia na noite desta quinta-feira (2), pela 32ª rodada do Brasileirão, e um jogador levantou a sua quarta taça grande com as cores do clube: o zagueiro Réver.

Capitão na conquista da Libertadores de 2013, o atleta não ficou nem banco de reservas na partida desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova. O jogador estava no departamento médico e não reuniu condições de atuar no duelo.

Réver chegou à Cidade do Galo para a sua primeira passagem em 2010, vindo do Wolfsburg, da Alemanha. Na primeira passagem, ficou no clube até 2015. No período, foi bicampeão mineiro e venceu Libertadores e Copa do Brasil.

O defensor deixou o Galo, defendeu Internacional e Flamengo, e voltou ao clube em 2019. Inicialmente tratado como titular absoluto, perdeu espaço aos poucos e viu Nathan Silva e Junior Alonso ganharem a posição.

Único remanescente da equipe de 2013, o ídolo fez 40 partidas até aqui, com dois gols anotados. Ele foi titular em 28 compromissos e entrou como reserva em outros 12 duelos.

Outros dois jogadores que estiveram na conquista daquele ano estão no departamento de futebol. O ex-goleiro Victor e o ex-zagueiro Leonardo Silva trabalham nos bastidores da Cidade do Galo.

