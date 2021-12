Carro é atropelado por trem em Brumadinho e duas pessoas se ferem

Um carro foi atropelado por um trem, nesta quinta-feira (2), no acesso ao terminal de cargas Serra Azul, na estrada que liga Brumadinho e São Joaquim de Bicas, ambas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas no acidente, uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser desencarceirada. Há suspeita de fratura no fêmur. As duas vítimas foram socorridas por ambulâncias de Brumadinho.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o lugar onde o carro estava não tinha nenhuma estrada. A suspeita é que o motorista tenha tentado manobrar o carro perto dos trilhos e acabou acontecendo o atropelamento com arremesso do veículo.

Fonte: O Tempo