Com lesão no joelho, zagueiro do Milan Simon Kjaer ficará vários meses afastado

O zagueiro-central do Milan, Simon Kjaer, ficará afastado durante vários meses devido a uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, anunciou o clube italiano nesta quinta-feira.

O dinamarquês teve de ser retirado de maca na vitória fora de casa sobre o Genoa na quarta-feira pela Serie A e será operado nesta sexta-feira.

Kjaer, de 32 anos, se junta na lotada enfermaria do clube ‘rossonero’ a outros companheiros de equipe, como Olivier Giroud, Ante Rebic e Davide Calabria.

O Milan, vice-líder da Serie A, recebe a Salernitana no sábado antes de enfrentar o Liverpool três dias depois para tentar se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

No grupo B, o time inglês já garantiu a classificação e o primeiro lugar (15 pontos). O Porto vem logo atrás com 5 e Atlético de Madrid e Milan fecham com 4.

