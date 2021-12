Dortmund e Bayern fazem ‘Klassiker’ valendo liderança da Bundesliga

Separados por um ponto, o Borussia Dortmund (2º) recebe o Bayern de Munique (1º) no sábado em um espetacular ‘Klassiker’ ameaçado pelo risco de ser disputado com portões fechados ou com um número limitado de espectadores devido ao agravamento da pandemia na Alemanha.

O Dortmund já anunciou o cancelamento da venda de entradas e o reembolso de ingressos já vendidos, enquanto se aguarda uma decisão oficial das autoridades da Renânia do Norte-Vestfália.

Na Alemanha, onde cada região decide sobre as restrições anticovid, o Leipzig (na Saxônia) foi o primeiro time de elite obrigado a jogar sem espectadores, no último sábado, na derrota por 3 a 1 para o Leverkusen.

Voltando ao grande duelo do futebol alemão, o Bayern tenta ganhar impulso. Acaba de vencer por 1 a 0 o penúltimo colocado Bielefeld, mas antes perdeu o dérbi da Baviera contra o humilde Augsburg (2-1).

O Dortmund voltou a contar com o astro Erling Haaland no sábado na vitória por 3 a 1, na qual o prodígio norueguês mostrou que cinco semanas sem jogar não quebraram o ritmo. Ele voltou a marcar com um chute no melhor estilo ‘Kung Fu’ dentro da área seis minutos depois de entrar em campo, elevando para dez o número de gols que ele marcou em sete jogos do campeonato nesta temporada.

Atrás da dupla do topo da tabela o Bayer Leverkusen tem sete pontos a menos que o Bayern e recebe o último colocado Greuther Fürth no sábado.

O clima já esquenta na sexta-feira com o Union Berlin (6º) recebendo o Leipzig (8º) cuja falta de regularidade o está impedindo de se consolidar na parte alta da tabela.

— Programação da 14ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) :

– Sexta-feira:

(17h30) 1. FC Union Berlin – RB Leipzig

– Sábado:

(12h30) Hoffenheim – Eintracht Frankfurt

Augsburg – Bochum

Bayer Leverkusen – Greuther Furth

Arminia Bielefeld – Colônia

Mainz – Wolfsburg

(15h30) Borussia Dortmund – Bayern de Munique

– Domingo:

(12h30) Stuttgart – Hertha Berlim

(14h30) B. Moenchengladbach – Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 31 13 10 1 2 42 13 29

2. Borussia Dortmund 30 13 10 0 3 33 19 14

3. Bayer Leverkusen 24 13 7 3 3 28 18 10

4. Freiburg 22 13 6 4 3 19 13 6

5. Hoffenheim 20 13 6 2 5 27 20 7

6. 1. FC Union Berlin 20 13 5 5 3 20 19 1

7. Wolfsburg 20 13 6 2 5 15 17 -2

8. RB Leipzig 18 13 5 3 5 24 16 8

9. Mainz 18 13 5 3 5 17 14 3

10. Colônia 18 13 4 6 3 22 22 0

11. B. Moenchengladbach 18 13 5 3 5 18 18 0

12. Eintracht Frankfurt 18 13 4 6 3 16 17 -1

13. Bochum 16 13 5 1 7 12 20 -8

14. Hertha Berlim 14 13 4 2 7 13 27 -14

15. Stuttgart 13 13 3 4 6 18 23 -5

16. Augsburg 13 13 3 4 6 12 22 -10

17. Arminia Bielefeld 9 13 1 6 6 9 19 -10

18. Greuther Furth 1 13 0 1 12 11 39 -28

