Festa de Gabi Martins termina em confusão envolvendo o namorado, Tierry

O que era para ser uma grande festa para celebrar os 25 anos da cantora e influenciadora mineira Gabi Martins acabou em barraco. E pior: envolvendo o namorado dela, o cantor sertanejo Tierry e o empresário da loira, Júnior César.

O festão, que reuniu na noite de terça-feira (30) celebridades numa casa de show na Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo, terminou em confusão. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do Em Off, Tierry teria se excedido na bebida e pedido a mão da ex-BBB em casamento no meio da festa.

Porém, o sertanejo foi impedido por Júnior, o manager de Gabi. A alegação do empresário é de que o pedido inesperado de casamento atrapalharia o foco do evento, ou seja, não só o aniversário, mas, principalmente o lançamento do novo EP de Gabi Martins. A própria cantora ficou do lado de Jùnior César o que provocou ainda mais ira no namorado. Ainda segundo uma fonte de Fábia Oliveira, o sertanejo quis partir para cima do empresário da amada e acabou indo embora mais cedo da festança. Que barraco…

No fim das contas – se foi marketing ou não – o amor venceu. A cantora de BH postou em suas redes sociais que vai aceitar o pedido de casamento de Tierry.

Fonte: O Tempo